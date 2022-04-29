На Днепропетровщине мужчина погиб, пытаясь перевезти снаряд от российского «Торнадо» (видео)

В Днепропетровской области вследствие подрыва на боеприпасе погиб 59-летний мужчина.

Об этом сегодня, 29 апреля, на брифинге сказала главный специалист отдела связей со СМИ и общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарина Цуркань, передает «Днепр Оперативный».

По ее словам, в Криворожском районе возле села Малая Костромка вследствие неосторожного обращения с вражескими снарядами погиб 59-летний мужчина. Он перевозил снаряд от российской системы залпового огня «Торнадо-С» на мопеде, во время движения по полевой дороге произошел взрыв, вследствие чего мужчина погиб на месте. Снаряд он нашел возле села.

«Это уже пятый случай на территории области, когда погибают, взяв в руки кассетные боеприпасы», — сказала она.

Цуркань подчеркнула, что такие боеприпасы опасны, их трогать категорически запрещено, потому что они могут сдетонировать в любое время. Обезвреживать снаряды могут только подготовленные специалисты. Всего с 24 февраля в Днепропетровской области обезврежен 1661 снаряд. В случае выявления боеприпасов нужно сообщить в полицию или ГСЧС.