На Днепропетровщине перевернувшийся трактор задавил 68-летнего мужчину

В понедельник, 30 августа, в Шульговке, это в Петриковском районе, перевернулся трактор Т-25 и придавил 68-летнего мужчину. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Инцидент произошел около 19:00. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Тело обнаружил случайный прохожий, он и вызвал полицию. На место приехали правоохранители и медики, последний лишь констатировали смерть. Все детали случившегося устанавливаются.