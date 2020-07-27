На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня (фото)

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего Грицая Николая. Парню вчера исполнилось 17 лет.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Как стало известно, молодой человек ушел вчера вечером, 26 июля.

Сейчас на месте ЧП ждут водолазов из Днепра, которые будут искать Николая в воде. Вчера до глубокой ночи родные и друзья обследовали всю близлежащую территорию с фонарями. Его искали на берегу, прочесали всю округу, но нигде так и не нашли.

Если владеете какой-либо информацией, сообщите по телефону родным 066 333 78 48.