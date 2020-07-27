На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня (фото)

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В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего Грицая Николая. Парню вчера исполнилось 17 лет.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

В Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня.jpg

Как стало известно, молодой человек ушел вчера вечером,  26 июля.

Сейчас на месте ЧП ждут водолазов из Днепра, которые будут искать Николая в воде. Вчера до глубокой ночи родные и друзья обследовали всю близлежащую территорию с фонарями. Его искали на берегу, прочесали всю округу, но нигде так и не нашли.

Если владеете какой-либо информацией, сообщите по телефону родным 066 333 78 48.

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