«На «дні» прокуратури»: Офіс генпрокурора відреагував на сюжет про те, як столичні прокурори відзначали професійне свято

За результатами службового розслідування будуть ужиті необхідні заходи.

Генеральний прокурор Андрій Костін доручив невідкладно провести службове розслідування у зв’язку з опублікованим у медіа відео про те, як співробітники прокуратури відзначали професійне свято.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“У зв’язку з опублікованим у медіа відео, генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу Генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи”, – йдеться у повідомленні.

Це стало реакцією на публікацію у виданні “Українська правда” матеріалу “На “Дні” прокуратури”. У підписі до відео зазначено, що “журналісти були здивовані нескінченною хвилею подарунків і пакунків на День працівників прокуратури біля Офісу генерального прокурора і столичної прокуратури”.