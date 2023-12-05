«На «дні» прокуратури»: Офіс генпрокурора відреагував на сюжет про те, як столичні прокурори відзначали професійне свято

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За результатами службового розслідування будуть ужиті необхідні заходи.

Генеральний прокурор Андрій Костін доручив невідкладно провести службове розслідування у зв’язку з опублікованим у медіа відео про те, як співробітники прокуратури відзначали професійне свято.

"На "дні" прокуратури": Офіс генпрокурора відреагував на сюжет про те, як столичні прокурори відзначали професійне свято

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“У зв’язку з опублікованим у медіа відео, генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу Генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи”, – йдеться у повідомленні.

Це стало реакцією на публікацію у виданні “Українська правда” матеріалу “На “Дні” прокуратури”. У підписі до відео зазначено, що “журналісти  були здивовані нескінченною хвилею подарунків і пакунків на День працівників прокуратури біля Офісу генерального прокурора і столичної прокуратури”.

Які подарунки чиновникам від підглеглих є недоречними і чому, періодично нагадували в НАЗК.

Так, подарунок вартістю більш ніж 1921 гривня доведеться повернути. А подарунки, дорожчі за 8,8 тис. гривень треба задекларувати.

У березні 2016 року тодішня заступнииця голови Верховної Ради Оксана Сироід заявила, що радянську практику “цінних подарунків” серед чиновників потрібно викорінити, оскільки це неетично, несучасно і заборонено законом. Так вона відреагувала на подаровані їй на 8 березня від імені голови ДФС Романа Насірова квіти та парфуми від Chanel. Вона також повідомила, що за законом “повинна здати” подарунок “на зберігання”. // LB.ua

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