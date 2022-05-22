На Дніпропетровщині пенсіонер підірвався на снаряді, який намагався розібрати

У Криворізькому районі пенсіонер підірвався, коли перебирав касетні боєприпаси.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає УНН.

82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів та приніс їх додому. В результаті спроб розібрати боєприпаси стався вибух. Зараз чоловік перебуває у лікарні у важкому стані.

Крім того, в результаті вибуху таких снарядів на Дніпропетровщині загинули 4 людини. Як зазначає Резніченко, при виявленні підозрілих предметів одразу варто телефонувати рятувальникам чи поліції і ні в якому разі їх не чіпати.