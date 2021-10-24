На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 12-річного хлопця (фото)

23 жовтня близько 16:00 Валентин Ніколаєнко вийшов з дому у с. Павлівка Синельниківського району та по цей час додому не повернувся.

Прикмети дитини: зріст приблизно 120 см, середньої статури, волосся темне.

Був одягнений у темно-синю куртку зимову до колін, чорні спортивні штани з червоними лампасами, кросівки темно-сині 37-го розміру з червоними полосами.

Останній раз дитину бачили, як вона йшла з сумкою за молоком на край села Павлівка приблизно о 17-ій годині 23 жовтня.

Прохання до всіх, кому що-небудь відомо про місце перебування 12-річного хлопчика, повідомити до поліції за телефоном (098) 323 38 19.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області