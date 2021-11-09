На Дніпропетровщині у зіткненні вантажівки та легковика загинула вагітна жінка (фото)

У Новомосковську сталася страшна смертельна ДТП. На дорозі не розминулися BMW 120D та «ГАЗель».

Аварія сталася на вулиці Сучкова у Новомосковську. За попередніми даними, 36-річна жінка намагалася обігнати вантажівку на мокрій трасі, але не втримала кермо і легковик вилетів на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку «лоб у лоб».

Жінка, яка була за кермом BMW, від отриманих травм померла на місці ДТП, її чоловік, який перебував на передньому пасажирському сидінні, майже не постраждав. Зазначається, що вона перебувала у положенні.

Водій «ГАЗелі» також зазнав травм, його госпіталізували. // Вартові еспресо