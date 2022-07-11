На Дніпропетровщині внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчина (фото)

Водія автомобіля «Suzuki SX4» затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня о 17-й годині у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Попередньо встановлено, що по автодорозі Н23, яка проходить по території с. Мар’янівка, рухався автомобіль «Suzuki SX4». Виконуючи маневр обгону на перехресті, водій автівки виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з автомобілем «SKODA Superb».

Після зіткнення автомобіль «Suzuki SX4» виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на трьох пішоходів, які знаходились на узбіччі.

Внаслідок ДТП чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження, а 10-річна дівчинка загинула на місці.

Наразі водія автомобіля «Suzuki SX4», 1989 року народження, затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області