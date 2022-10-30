На Дніпропетровщині неповнолітня дівчинка вистрелила в себе з рушниці

29 жовтня за селом Степове Дніпровського району 14-річна дівчинка намагалася себе вбити.

Вона пішла у поле з батьківською пневматичною рушницею. Школярка вистрелила собі в шию.

Інцидент трапився близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Потерпілу доставили до дніпровської лікарні, вона у середньому стані. Зі слів підлітка, причиною такого вчинку стали проблеми вдома, в особистому житті та школі.