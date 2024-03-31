На Дніпропетровщині поліція розшукує 17-річного хлопця (фото)

Вранці 30 березня Василь Бєляєв пішов з дому у с. Богданівка та на даний час його місцезнаходження не відоме.

Його прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся коротке чорне, очі карі.

Був одягнений у довге чорне пальто та високі кеди чорні з білою підошвою та круглою наклейкою, сині джинси, кофта помаранчева в смужку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітнього Василя Бєляєва, просимо повідомили до відділення поліції № 1 Павлоградського районного відділу поліції, або за телефонами: 102, (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП