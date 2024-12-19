На Дніпропетровщині знайшли мертвим журналіста й військового Андрія Нікітіна

У селі Башмачка (Дніпропетровська область) знайшли мертвим журналіста й військового Андрія Нікітіна.

Про це на Facebook-сторінці повідомила його сестра Тетяна Латай.

“Андрія з нами більше немає… Дату і час похорону повідомлю пізніше… Дякую всім кінологам, поліцейським та всім небайдужим, хто долучився до пошуку…” – йдеться в повідомленні.

ІМІ з’ясовує обставини загибелі.

Андрія Нікітіна шукали кілька діб. Його сестра повідомляла, що 12 грудня він вийшов від батьків і після цього не повернувся й не вийшов на зв’язок.

Андрій Нікітін працював на телеканалі “Відкритий” і в медіахолдингу “Наше місто”. До Збройних сил України він долучився влітку 2024 року. // imi.org.ua