На DNS сервисах произошел глобальный сбой, из-за которого отключилась часть Интернета

В четверг большая часть Интернета отключилась. Некоторые из самых популярных сайтов, приложений и сервисов в Интернете не работают, в том числе UPS и FedEx (которые с тех пор вернулись в сеть), Airbnb, Fidelity и другие, сообщают, что Steam, LastPass и PlayStation Network испытывают простои. Также затронуты многие другие веб-сайты по всему миру, в том числе СМИ в Европе.

По всей видимости, причиной является сбой в работе Akamai, гиганта интернет-безопасности, который предоставляет компаниям услуги по организации сети и доставки контента. Примерно в 11:00 по восточноевропейскому времени Akamai сообщил о проблеме с Edge DNS, службой, предназначенной для обеспечения бесперебойной и безопасной работы веб-сайтов, приложений и служб.

Службы DNS критически важны для работы Интернета, но, как известно, содержат ошибки, и злоумышленники могут легко ими манипулировать. Такие компании, как Akamai, создали свои собственные службы DNS, которые призваны решить некоторые из этих проблем для своих клиентов. Но когда что-то пойдет не так или произойдет сбой, это может вызвать эффект домино для всех веб-сайтов клиентов и служб, которые на них полагаются.

Akamai заявила, что «активно изучает проблему», но официальный представитель не подтвердил, было ли отключение сети причиной нарушения работы других сайтов и служб, которые в настоящее время отключены.

Представитель ThousandEyes, интернет-центра мониторинга, купленного Cisco в 2020 году, подтвердил отключение сети Akamai. Akamai не уточнила, что вызвало проблему, но заверил, что находится в стадии устранения неполадок. «Мы исправили эту проблему, и, судя по текущим наблюдениям, служба возобновляет нормальную работу. Мы продолжим мониторинг, чтобы убедиться, что воздействие было полностью смягчено», — сказал представитель компании. В последующем твите компания заявила, что это «не результат кибератаки».

Это не первый раз, когда наблюдается такое серьезное отключение. В прошлом году у Cloudflare, который также предоставляет сетевые услуги компаниям по всему миру, был аналогичный сбой из-за ошибки, по вине которой перестали загружаться основные сайты, включая Shopify, Discord и Politico.

В ноябре возникла проблема с облачным сервисом Amazon, из-за которого он не смог обновить собственную страницу статуса во время инцидента.

internetua.com по материалам: Techcrunch