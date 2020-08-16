На Донеччині автомобіль збив двох хлопців на велосипеді: одна дитина загинула, інша опинилася у реанімації

Співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП у смт. Білицьке, в результат якої один хлопчик загинув, інший опинився у реанімації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася минулого дня. Поліцейські встановили, що 39-річний мешканець м. Рубіжне Луганської області їхав на автомобілі TOYOTA по автодорозі Білецьке-Добропілля.

У цей час вздовж дороги рухалися на велосипеді двоє дітей 11 та 12 років. Неповнолітній велосипедист почав перетинати проїзну частину дороги, не переконавшись у безпеці маневру.

Водій автомобіля не встиг зупинити транспортний засіб та скоїв наїзд на дітей.

12-річний хлопчик отримав травми не сумісні з життям та помер на місці, а його товариш, який сидів на рамі велосипеду, з чисельними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення Добропільської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. // Полiцiя Донеччини