На Донеччині підрозділи зі складу ООС затримали авто з прихованими коштами у сумі 250 тисяч гривень

Спільними зусиллями всіх складових сил оборони Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях активно фіксуються факти порушення порядку переміщення грошових коштів через контрольні пункти в’їзду/виїзду.

Так, на КПВВ «Новотроїцьке» у Донецькій області під час огляду автомобіля марки «Шевроле», що рухався за маршрутом Маріуполь–Донецьк, прикордонним нарядом та представником ДФС в коробі паливного фільтру було виявлено кошти у сумі 250 тисяч гривень.

За фактом порушення складено адміністративний протокол ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, а знайдену готівку вилучено у власника.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation