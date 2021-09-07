На Донеччині поліція розслідує ДТП, у якому мотоцикліст збив двох малолітніх дітей

Нетверезий чоловік за кермом мотоциклу спробував заїхати на дитячу гірку, в результаті чого наніс тілесні ушкодження хлопчику та дівчинці, які знаходились поруч. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Близько 19.00 на лінію «102» надійшло повідомлення з м. Миколаївка про те, що в одному з дворів по вулиці Молодіжна мотоцикліст скоїв наїзд на дітей.

На місце події прибув найближчий наряд поліції та слідчий Слов’янська.

Правоохоронці встановили, що чоловік спробував заїхати на мотоциклі з коляскою на дитячу металеву гірку. Внаслідок цього скоїв наїзд на двох дітей, які знаходилися поруч. 7-річний хлопчик та 4-річна дівчинка отримали тілесні ушкодження.

Порушником виявився 35-річний житель міста, який мав ознаки алкогольного сп’яніння та не зміг надати посвідчення на керування транспортним засобом.

Відділом №4 (Слов’янськ) Краматорського РУ поліції за даним фактом розпочато досудове розслідування з кваліфікацією ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Краматорське районне управління

поліції Донецької області