На Дубенщині унаслідок ДТП загинув водій легковика (фото)

Повідомлення про автопригоду на трасі «Київ-Чоп», неподалік села Ситне колишнього Радивилівського району надійшло до поліції сьогодні, 28 жовтня, близько 08:00.

Поліцейські попередньо встановили, що керманич легковика «Mercedes Benz» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із зустрічним автобусом «Toyota» під керуванням 52-річного жителя Хмельницької області.

Унаслідок ДТП загинув 21-річний водій легковика, житель Рівного. Крім того, у лікарю доставили пасажира — 22-річного рівнянина.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відомості внесено до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України.

Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області