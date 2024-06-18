На Дубенщині внаслідок зіткнення з легковиком загинув скутерист (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 сьогодні, 18 червня, на автодорозі неподалік села Стара Миколаївка.

Попередньо відомо, що відбулося зіткнення автомобіля «Volkswagen Golf» під керуванням 31-річної жительки села Смига та скутера, яким керував 27-річний місцевий житель.

Унаслідок ДТП водій двоколісного загинув: медики, які прибули на виклик констатували смерть потерпілого.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Дубенського РВП.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за ч. 2 ст. 286 КК України.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Рівненської області