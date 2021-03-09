На Харківщині перекинувся мікроавтобус: одна людина загинула, восьмеро травмувалися (фото)

У вівторок зранку на 633 км траси Київ — Харків — Довжанський з’їхав з дороги і перевернувся мікроавтобус Renault Trafic.

Про це повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок аварії один з пасажирів загинув, ще вісім осіб (у тому числі водій) отримали травми різної ступені важкості. Їх забрали в Ізюмську районну лікарню.

ДТП сталося біля села Кам’янка Ізюмського району. // LB.ua