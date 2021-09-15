На Харківщині розшукується 13-річний хлопець (фото)

Співробітники Харківського районного управління поліції №1 встановлюють місцезнаходження Єгора Петріщєва, 2008 року народження. 13-річний хлопець 14 вересня приблизно о 18:00 пішов з дому на прогулянку та до теперішнього часу не повернувся. Раніше неодноразово залишав місце мешкання.

Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся каштанового кольору, очі карі.

Був одягнутий у чорну кофту з капюшоном помаранчевого кольору, спортивні штани чорного кольору, сині мокасини.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просимо негайно повідомити Харківське районне управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за телефонами: (057) 700-43-04, 102 або іншим зручним способом.

Відділ комунікації поліції Харківської області