На Харківщині розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Відділом поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Руслана Русанова, 2005 року народження. 9 жовтня о 17:00 підліток пішов гуляти до центру с. Бірки і не повернувся.

Його прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, темне коротке волосся, смуглий, темно-коричневі очі, родима пляма на спині біля лопатки, сережка в лівому вусі, татуювання на лівій руці між вказівним та великим пальцем у вигляді хрестика.

Був одягнений в темну кофту з капюшоном, чорну куртку, світло-сірі джинси, кросівки чорно-білі з білими смугами.

На даний час імовірно перебуває у Харкові.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 380503055233, 0574734993, 0662643085, 102 або іншими доступними способами.

Відділ комунікації поліції Харківської області