На Харківщині у зіткненні Tesla Model S з Nissan X-Trail постраждало 6 осіб (фото)

Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині, в результаті якої постраждали шестеро осіб

Водіїв та пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні, повідомляє поліція Харківської області.

19 березня близько 7:30 до чергової частини відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на трасі «Харків-Вовчанськ» поблизу села Шестакове сталося зіткнення між автомобілями «Tesla» під керуванням 58-річного водія та «Nissan X-Trail» під керуванням 37-річного чоловіка.

Травми отримали водій і 36-річний пасажир «Tesla» — мешканці Харкова, а також водій і пасажири «Nissan X-Trail» — 36-річна дружина і 6-річна донька водія, а також 43-річний чоловік.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку територіального відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Всі обставини аварії встановлюються. // Вартові еспресо