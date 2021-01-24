На Харківщині водій авто переїхав жінку, яка лежала на дорозі
ДТП сталася на автодорозі поблизу селища Кочеток Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомляє поліція області.
Працівники поліції попередньо з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen Passat рухався по неосвітленій дорозі і переїхав місцеву мешканку, яка лежала на проїжджій частині. Чоловік зупинився, викликав бригаду швидкої допомоги і поліцію. Жінка загинула на місці події до прибуття медиків.
Слідчим внесені відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. // ДілоTweet