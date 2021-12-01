На Харківщині водій збив на «зебрі» двох жінок. Одна з них загинула

Автопригода сталась біля зупинки «Водяне» у місті Люботині 1 грудня, близько 17:00.

Попередньо, 40-річний водій автомобіля Hyundai Elantra збив двох жінок, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Від отриманих травм 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділення поліції №1 Харківського райуправління поліції №1, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група. // Вартові еспресо