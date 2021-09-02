На Харківщині водійка ВАЗу скоїла наїзд на двох дітей

Потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до однієї з харківських лікарень.



1 вересня 2021 року близько 15:30 автомобіль «ВАЗ-2103» під керуванням жінки 1998 року народження рухався по нерегульованому перехресті по вулиці Мічуріна у місті Чугуєві. В цей час проїжджою назустріч йшла компанія людей, серед яких були діти. Попередньо, водійка повертала ліворуч, не впоралась з керуванням і допустила наїзд на 10-річну дівчинку та 11-річного хлопця, мешканців Чугуєва.

Діти доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

На даний час усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області