На Харківщині автомобіль підірвався на міні, загинули четверо чоловіків

У Харківській області на території Ізюмського лісового господарства автомобіль підірвався на протитанковій міні, четверо чоловіків загинули.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він наголосив, що на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. “На території Ізюмського лісового господарства біля села Співаківка працівник цього господарства та ще троє чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні”, – йдеться у повідомленні.

На місці загинули чоловіки у віці 21, 39, 43 та 54 роки.

Синєгубов наголосив, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами, тому відвідування лісів до їх повного розмінування може коштувати життя. // УНІАН