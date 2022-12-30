На Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої — чоловік помер на місці
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 30 грудня у с. Борщова Харківського району біля лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий пристрій.
65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні.
Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області
Харківська обласна прокуратураTweet