На Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої — чоловік помер на місці

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 грудня у с. Борщова Харківського району біля лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий пристрій.

65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області

Харківська обласна прокуратура