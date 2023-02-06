На Харківщині двоє чоловіків на мотоциклі підірвалися на міні, один з них загинув

У селі на Ізюмщині двоє цивільних, які їхали на мотоциклі, наїхали на міну — загинув один чоловік, інший отримав поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

“За даними слідства, у с. Вербівка Ізюмського району 6 лютого 2023 року близько 15:00 двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, підірвались на міні. Один з чоловіків загинув, інший отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).