На Харківщині під час гасіння пожежі підірвався автомобіль лісгоспу, постраждали двоє лісників
На місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки та 8 піротехнічних розрахунків ДСНС та працівники лісового господарства.
У Балаклійському лісництві на Харківщині під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В результаті вибуху постраждали двоє лісників – у них гостра реакція на стрес.
Пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету.
Станом на 17:00 триває горіння на площі 30 га. На місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства. // LB.uaTweet