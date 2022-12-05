На Харківщині поліція розшукує семирічного хлопчика (фото)

Співробітники Красноградського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження Германа Щербіни, 2015 року народження.

5 грудня хлопець пішов з дому в селі Крутоярівка Красноградського району.

Прикмети: зріст 120 см., худорлявої статури, волосся темно русяве, очі блакитні.

Був одягнутий в синю куртку, без шапки, темні гумові чоботи.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до Красноградського РВП або зателефонувати на лінію 102 чи 05744-7-82-91.

Відділ комунікації поліції Харківської області