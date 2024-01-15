На Харківщині у зіткненні двох авто постраждали семеро людей, серед них дитина

У Богодухові Харківської області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів 14 січня постраждали семеро людей, серед них 12-річна дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

Як повідомляється, 14 січня близько 19:50 на трасі Харків-Суми на виїзді з міста Богодухів сталося зіткнення автомобілей “Chevrolet” та “ВАЗ-2108”.