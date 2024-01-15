На Харківщині у зіткненні двох авто постраждали семеро людей, серед них дитина
У Богодухові Харківської області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів 14 січня постраждали семеро людей, серед них 12-річна дитина
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.
Попередньо встановлено, що 44-річний водій “ВАЗ-2108” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим авто під керуванням 41-річного мешканця Сумської області.
В результаті ДТП постраждали водій “Chevrolet”, його 42-річна дружина та 12-річна донька.
Водій “ВАЗ” та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження.
Всі постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню.
Транспорті засоби поміщені на майданчик тимчасового затримання.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.