На Харківщині у зіткненні трьох авто загинув водій, ще двоє людей травмовані (фото)

Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди в Ізюмському районі Харківської області

Одна людина загинула. Також з травмами до лікарні госпіталізований чоловік та його донька.

9 липня близько 8:50 поблизу села Волохів Яр на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» сталося зіткнення транспортних засобів «Renault Mеgane», «Fiat Tipo» та «Mercedes».

Тілесні ушкодження, не сумісні із життям, отримав 38-річний водій «Fiat Tipo». Також травмувався 44-річний водій «Renault Mеgane» та його 20-річна пасажирка.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківської області