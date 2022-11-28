На Харківщині внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків та жінка

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель трьох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 27 листопада водій автомобіля «ВАЗ-2102» не впорався з керуванням та з’їхав з мосту в річку Донець.

Водій та двоє пасажирів загинули на місці.

Наразі встановлено особу одного із потерпілих — це 41-річний чоловік. Ще двоє загиблих — жінка та чоловік на вигляд 40-45 років, їх особи встановлюються.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура