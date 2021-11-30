На Харьковщине автобус на дороге раздавил легковушку. Ее водитель погиб (фото)
В Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября в 06:40 по улице Мира в поселке Краснокутске.
Предварительно, во время движения со стороны Уютного переулка в направлении улицы Ахтырской 59-летний водитель автобуса “ПАЗ-3205” допустил выезд на встречную полосу движения. В дальнейшем он столкнулся с автомобилем “ВАЗ-2101”, который ехал во встречном направлении. От полученных травм 57-летний водитель легковушки погиб на месте.
В обоих транспортных средствах пассажиров не было.
Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.Tweet