На Харьковщине автобус на дороге раздавил легковушку. Ее водитель погиб (фото)

В Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября в 06:40 по улице Мира в поселке Краснокутске.

Предварительно, во время движения со стороны Уютного переулка в направлении улицы Ахтырской 59-летний водитель автобуса “ПАЗ-3205” допустил выезд на встречную полосу движения. В дальнейшем он столкнулся с автомобилем “ВАЗ-2101”, который ехал во встречном направлении. От полученных травм 57-летний водитель легковушки погиб на месте.

В обоих транспортных средствах пассажиров не было.

Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.