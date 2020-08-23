На Харьковщине неделю искали одну пропавшую женщину, а нашли двух мертвых

Тело во время поисков обнаружили волонтеры поисковой группы «Милена».

Неделю волонтеры разыскивали пропавшую без вести Анну Скиртенко, которая лишь на 15 минут вышла из дома и больше не вернулась. В поисковую группу вошли около 800 человек, которые успели осмотреть часть Алексеевки, Пятихаток, прочесали разделяющий эти районы лес, привлекли кинологов и расклеили сотни объявлений. В воскресенье утром, поиски дали результат, однако харьковчанку нашли повешенной недалеко от дома.

«Один из администраторов нашей группы обнаружил тело во время организованных поисков. На место вызвали полицию, они будут устанавливать причины смерти. По предварительным данным, это самоубийство», — рассказал NewsRoom участник поисковой группы Константин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

«По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством через повешение. Ее тело без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

46-летняя Анна Скиртенко работала концертмейстером музыкального училища им. Лятошинского. Недавно женщина вышла из больницы и была истощена физически.

Напомним, во время поиска Анны Скиртенко в Шевченковском районе Харькова обнаружили тело другой хпропавшей без вести харьковчанки. Оксана Коломиец еще 6 июля ушла из дома и не вернулась. В пресс-службе областного управления Нацполиции рассказали, что тело нашли в посадке рядом с проспектом Победы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, на теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти. Сейчас эксперты выясняют, почему она скончалась. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство»).