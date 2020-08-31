На Харьковщине пропал без вести подросток с аутизмом (фото)

Несовершеннолетний Анар Гасанов накануне ушел из дома и до настоящего времени о нем ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе “главка”, сотрудники Золочевского отделения полиции разыскивают Анара Гасанова 2004 года рождения. 30 августа около 21:00 в селе Малая Рогозянка подросток ушел гулять и не вернулся.

Приметы Анара: рост — 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные. Был одет в белую футболку с синей полоской, черные шорты с желтыми полосками. Имеет речевой дефект. Болеет аутизмом. Любит кататься на электропоездах.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Анара, обратиться в Золочевский райотдел по телефону (05764) 51-433, 050-914-0151, или 063-830-47-68 — ювенальная превенция. // newsroom.kh.ua