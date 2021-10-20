На Херсонщині поліція розшукує неповнолітнього Дмитра Пригоду (фото)

Поліцією Херсонщини розшукується 16-річний Пригода Дмитро Олександрович, мешканець смт Чорнобаївка, який 18 жовтня, близько 16:00, пішов з місця мешкання в невідомому напрямку та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети хлопця: на вигляд 15-16 років, зріст близько 168 см., худорлявої тілобудови, волосся темне.

Був одягнений: у куртку та сині спортивні брюки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження зниклого Дмитра Пригоди, просимо повідомити до відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП В Херсонській області за номером телефону: (066) 583-46-32; (095) 474- 49- 54 або «102».

Відділ комунікації поліції Херсонської області