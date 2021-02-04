На Херсонщині поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Поліція встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Палехіної Валерії Анатоліївни, 03.04.2004 року народження, мешкає: Херсонська область, м. Херсон, яка 25.01.2021 пішла з гуртожитку та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 16-18 років, зріст 170 см., худорлявої статури, волосся русявого кольору, середньої довжини, на шиї татуювання у вигляді китайського ієрогліфу.

Також відомо, що неповнолітня можливо перебуває в м. Одесса.

Шановні громадяни! У разі отримання будь-якої інформації стосовно зниклої, просимо повідомити зв поліцію а номером 0661671747, 0952787183 або 102.

Поліція Херсонської області