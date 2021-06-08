На Херсонщині притягнуть до відповідальності батьків 9-річного хлопця, який підстрелив свою бабусю

Вчора, 7 червня, вранці в поліцію надійшло повідомлення, що в одному з сіл, які розташовані на території обслуговування поліцейських Великоолександрівщини, 9-річний хлопець з пневматичної гвинтівки здійснив постріл в свою 60-річну бабусю. Життю та здоров’ю жінки загрози немає. Наразі вирішується питання про притягнення батьків хлопця до адміністративної відповідальності.

Під час виїзду на місце події поліцейські встановили, що хлопець вранці прийшов в гості до своїх дідуся та бабусі. Жінка завела онука до літньої кухні, де малолітній знайшов за холодильником дідову пневматичну гвинтівку. Хлопець став її розглядати та випадково натиснув курок. Зброя виявилася зарядженою, роздався постріл і кулька влучила бабусі у м’які тканини біля шиї.

Як повідомив заступник начальника місцевої поліції Юрій Троцай, пневматична гвинтівка не відноситься до виду зброї, на яку повинно мати спеціальний дозвіл. Також пневматику не обов’язково тримати в сейфі, як мисливську зброю. Отримана жінкою рана ніякої небезпеки для її життя та здоров’я не становила. Потерпіла написала заяву з проханням розслідування не проводити. Проте наразі вирішується питання про підготовку відносно батьків хлопця адміністративних матеріалів і притягнення їх до відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

Відділ комунікації поліції Херсонської області