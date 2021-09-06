На Херсонщині розшукують зниклу безвісти 16-річну дівчину (фото)

В поліцію звернулася жителька Бериславського району. Вона повідомила, що 03 вересня її 16-річна донька Козлова Надія Валеріївна приблизно о 19:00 пішла з дому і не повернулася.

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 16-17 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся русяве до плечей, очі блакитні.

Була одягнена: джинси синього кольору, рожева кофта с вушками ведмедика, рожеві сланці.

Шановні громадяни! Дівчинка має м’який характер і легко піддається впливу оточуючих, тож якщо вам відоме її місцезнаходження, терміново повідомте в поліцію за телефонами: чергова частина Бериславського районного відділу поліції 099-26-90-294 або «102». Будемо вдячні за допомогу.

Поліція Херсонської області