На Херсонщині у ДТП загинули троє жителів Кіровоградщини (фото)

Вчора, 8 червня, на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. В результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік із дружиною та їх 6-річна донька. Також в тяжкому стані в лікарню була госпіталізована ще одна дитина – дівчина 2004 р.н. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини близько 18:00. Телефонувавший розповів, що поблизу с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка — Нова Каховка зіткнулися автомобілі «AUDI Q7» та вантажівка «VOLVO» з напівпричепом. На місце пригоди терміново виїхали керівництво та слідчо-оперативні групи обласного главку та районного відділу поліції.

Як розповів заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький, на місці ДТП поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса — Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Між транспортними засобами сталося зіткнення. В результаті автопригоди водій «AUDI», його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. В позашляховику також знаходилася ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка. Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.

За фактом ДТП з тяжкими наслідками слідчим управлінням обласного главку поліції відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. З метою проведення всебічного та неупередженого розслідування поліція просить можливих свідків та очевидців ДТП зателефонувати за номером (099)95-27-524 (слідчий Олександр Дорошенко) або «102».

Відділ комунікації поліції Херсонської області