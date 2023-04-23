На Херсонщині чоловік загинув, підірвавшись на міні, коли повертався з риболовлі

У Херсонській області чоловік підірвався на міні й загинув. Він повертався з риболовлі вздовж берега річки разом з товаришем. Останній в результаті інциденту не постраждав.

Такою інформацією поділилася прес-служба Офісу генерального прокурора в офіційному Telegram-каналі.

Як сказано в повідомленні: “2 квітня двоє чоловіків рибалили на річці Інгулець між селами Давидів Брід і Білогірка. Повертаючись додому вздовж берега, один із них наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала. Від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці”.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. На місці інциденту тривають слідчі дії за участю співробітників прокуратури і поліції. // УНІАН