На Хмельниччині через порушення вимог пожежної безпеки стався вибух у багатоквартирному будинку

У результаті вибуху травмувалося двоє осіб — 14-річний школяр і один із робітників, 62-річний пенсіонер.

17 жовтня близько 10.20 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в м. Красилові по вулиці Коцюбинського у квартирі на першому поверсі 5-поверхового будинку стався вибух.

На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП та місцевого відділку поліції, працівники газової служби, слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки.

Правоохоронці встановили, що у квартирі, де стався вибух, двоє чоловіків 30 і 62 років робили ремонт. Під час виконання робіт вони переплутали газовий стояк із водяним і обрізали його, у результаті чого стався витік газу та подальший вибух.

У результаті вибуху травмувався 14-річний підліток та один із робітників, 62-річний пенсіонер. Хлопчика із опіками обличчя 2-го ступеня госпіталізували до хірургічного відділення місцевої лікарні. Інший потерпілий отримав опіки рук, шиї та обличчя. Йому надано медичну допомогу без госпіталізації.

Крім того, у результаті вибуху було пошкоджено приміщення квартири, де проходив ремонт, а також вікна сходинкового маршу під’їзду і двері однієї із сусідніх квартир. Наразі загальна сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом працівники Красилівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області