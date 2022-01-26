На Хмельниччині громадянина Туреччини судитимуть за скоєння смертельної ДТП, у якій загинула малолітня дівчинка

Хмельницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо громадянина Турецької Республіки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2019 року сталася ДТП, у якій загинула 11-річна дівчинка, що у цей час стояла на тротуарі. Під час проїзду перехрестя на дозволений сигнал світлофора та здійснення повороту автомобіль, за кермом якого був іноземець, не надав дорогу мотоциклу під керуванням мешканця Хмельниччини, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху. Через порушення швидкісного режиму водій мотоциклу допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на пішохода.

Після ДТП підозрюваний громадянин Турецької Республіки, переховуючись від органів досудового розслідування, виїхав за межі України, перебував у міжнародному розшуку та місяць тому був затриманий на території Республіки Болгарія. У грудні минулого року його екстрадовано до України. Іноземець перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури