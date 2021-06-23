На Хмельниччині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у результаті якої загинув 67-річний чоловік

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 22 червня, о 06.28 годині в селищі Сатанів по вулиці Цісара.

39-річний житель с. Лисець, керуючи вантажівкою «Вольво» з напівпричепом, допустив наїзд на 67-річного водія «Деу», місцевого жителя, який знаходився поряд припаркованої на узбіччі автівки.

У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до реанімаційного відділення Городоцької лікарні, де близько 14.00 години помер.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області