На Хмельниччині поліцейські затримали водія, який спричинив ДТП із загиблим

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 4 жовтня, близько 23.00 години в с. Балин на Кам’янеччині.

21-річний житель с. Нестерівці, керуючи автомобілем «Фольксваген Т5», не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет, де зіткнувся із каменем.

Внаслідок ДТП 47-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Водій та ще два пасажири не постраждали.

Наразі водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини водія, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області