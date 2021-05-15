На Хмельниччині у ДТП за участю трьох авто загинули четверо людей (фото)

Працівники відділу розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій ймовірно загинуло 4 особи.

Аварія сталася сьогодні, 15 травня, близько 07:00 години ранку на автодорозі «Житомир — Чернівці», поблизу с. Веселівка Хмельницького району.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля «DAF» з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо». Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши «Мерседес Спринтер» і «Опель Комбо».

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

Працівники поліції вживають заходи з встановлення осіб водіїв та можливих пасажирів автомобілів «Мерседес Спринтер» та «Опель Комбо», які загинули внаслідок ДТП. За попередніми даними загиблих четверо.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України — Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області