На Хмельниччині у зіткненні авто та мопеда загинув 17-річний юнак

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 червня близько 20:00 години на автодорозі «Красилів — Старокостянтинів — Антоніни».

Відбулось зіткнення між автомобілем «ВАЗ 21099» з причепом під керуванням 46-річного жителя с. Дружне та мопедом «Форте».

У результаті ДТП один із мопедистів, 17-річний житель Красилівської тергромади, від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Ще один 22-річний мопедист отримав тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водія «ВАЗу» затримали в порядку ст. 208 КПК. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області