На Хмельниччині 29-річний водій загинув у зіткненні авто з відбійником (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 22 липня, близько 06:15 години на трасі М-30 поблизу с. Голосків Хмельницького району.

Попередньо встановлено, що 29-річний житель м. Деражня, рухаючись на автомобілі «TOYOTA HIGHLANDER», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником.

Від отриманих травм водій помер у реанімаційному відділенні Летичівської багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області