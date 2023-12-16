На Хмельниччині поліцейські вилучили чотирьох дітей, яких матір залишила самих у холодному будинку

Подія сталась 13 грудня в селі Смотрич Кам’янець-Подільської тергромади.

До поліції звернулась представниця центру соціальних служб, яка здійснювала планову перевірку підоблікових сімей. В одній з родин вона виявила чотирьох малолітніх дітей, які перебували в холодному будинку без нагляду дорослих. При цьому, діти грілись біля ввімкненої електричної плити, що могло обернутись трагедією.

Правоохоронці одразу прибули за вказаною адресою. В ході перевірки виявилось, що 34-річна власниця будинку поїхала в місто, залишивши вдома чотирьох своїх дітей віком від 2 до 10 років. Ювенальні поліцейські зателефонували матері, проте вона так і не приїхала додому.

Сім’я перебуває на обліку як та, що потребує особливого контролю. Правоохоронці та представники соціальних служб неодноразово проводили профілактичні бесіди з жінкою. До того ж вона двічі притягувалась до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Цього разу правоохоронці та соціальний працівник доставили малюків у приймальне відділення Кам’янець-Подільської дитячої лікарні. Згодом туди прибула і матір. Оскільки жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, було прийнято рішення залишити дітей на ночівлю в лікарні з подальшим переданням службі у справах дітей.

Відносно 34-річної жінки поліцейські оформили адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому будуть направлені до суду для прийняття рішення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області