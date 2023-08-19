На Хмельниччині поліція розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області розшукується неповнолітня безвісти зникла Бойко Христина Володимирівна, 20.11.2007 р.н., жителька селища Антоніни, яка 05.08.2023 року о 12:00 год. вийшла з дому і наразі її місце перебування невідоме.

Особливі прикмети: має інвалідність (розумова відсталість, вади мовлення).

Прикмети: вік 15 років, низького зросту, волосся чорне, коротке.

Була одягнена: в жовту футболку, сині штани, резинові шльопанці фіолетового кольору, які більші за її розмір (41-42 розміру).

За наявності будь-якої інформації про зниклу негайно просимо повідомити за телефонами: 0975777107, 0978640881 або 102.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області